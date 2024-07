Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Santa Catarina enfrenta um aumento preocupante nos casos de febre do mosquito Maruim, com 137 registros confirmados até o momento. Entenda o impacto da doença na população catarinense e as recomendações das autoridades de saúde para evitar a propagação do vírus oropouche.

