Alegria e tradição: 60ª Festa do Colono com presença de ex-rainhas parte 2
22/07/2024 - 16h26 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h26 )



A 60ª Festa do Colono está em pleno andamento, celebrando seis décadas de tradição, beleza e alegria. O evento, que atrai um grande público, é um ponto de encontro para ex-rainhas e visitantes que vêm para prestigiar as tradições culturais e as celebrações típicas. Com uma programação especial que destaca a riqueza cultural e a história local, a festa se torna um marco no calendário da cidade. Não perca a chance de vivenciar esse momento único e festivo que reafirma o compromisso com as tradições e a cultura.

