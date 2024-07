Alec Baldwin é julgado por homicídio culposo nos EUA

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O ator Alec Baldwin será julgado nesta terça-feira (9) por homicídio culposo - sem intenção de matar - nos Estados Unidos. Baldwin atirou, por acidente, na diretora de fotografia Halyna Hutchins durante a gravação do filme de faroeste “Rust”, em 2021. O ator não sabia que estava usando uma arma carregada com munição de verdade. Baldwin também diz que não apertou o gatilho que provocou a morte da profissional. Além de protagonista, ele era produtor do filme.

