ALE NAVARRO, PEDRO PIMENTA E ZÉ GRAXINHA ENCERRAM A DA POLÊMICA DO ACIDENTE DE DJALMA NA COPA TRUCK!

Falaremos hoje sobre tudo que rolou no Império Endurance Brasil em Interlagos, teremos também as 12h de Tarumã e o fim da Polêmica na Copa Truck entre o acidente que colocou Djalma Fogaça de cabeça pra baixo na pista, após se envolver no toque de Beto Monetiro e Roberval Andrade vem conferir o que rolou!!!

Dá o play e confira!!!

**

