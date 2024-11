Agenda Plural - Confira as atrações para o fim de semana em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h49 ) twitter

Prepare-se para um fim de semana cheio de diversão e sabor! Até domingo (27), acontece a TorresmoFest em Criciúma, no Parque das Nações, das 12h às 22h, com uma variedade de pratos à base de torresmo, música ao vivo e muitas opções de lazer para toda a família. A entrada e o estacionamento são gratuitos, tornando a festa ainda mais acessível. Além disso, as crianças podem se encantar no Festival de Circo de Florianópolis, que oferece espetáculos de mágica e palhaçaria na Floripa Shopping e na Casa de Máquinas da Lagoa da Conceição. A programação está repleta de horários e todas as atrações têm entrada gratuita. Não fique de fora dessa experiência incrível.

