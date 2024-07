Adriane Galisteu ganha presente estiloso de Ticiane Pinheiro | Família Record

Aclr |Do canal RECORD no YouTube

Ticiane Pinheiro enfrentou um grande desafio ao tirar a apresentadora de A Fazenda no amigo secreto deste ano. Adriane Galisteu é conhecida por vários atributos, mas seus looks icônicos sempre marcam presença. Por isso, a apresentadora do Hoje em Dia deu um item de grande estilo para amiga. Veja!

