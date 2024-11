Acidente grave: motociclista colide com caminhão em Cocal do Sul Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 11h25 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira, 12 de novembro, um acidente quase fatal foi registrado em Cocal do Sul, quando um motociclista de 18 anos bateu violentamente contra um caminhão que estava entrando em um estabelecimento. A colisão ocorreu em alta velocidade, e o jovem foi imediatamente encaminhado ao Hospital de Urussanga para avaliação médica. Felizmente, o motorista do caminhão não se feriu. As autoridades investigam as circunstâncias que levaram à gravíssima colisão. O incidente alerta para os riscos no trânsito e a necessidade de atenção redobrada em vias movimentadas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.