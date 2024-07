Acidente fatal na BR-280: motorista de carro morre após colisão frontal com caminhão em Canoinhas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 17/07/2024 - 15h32 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h38 ) ‌



No interior de Santa Catarina, um trágico acidente ceifou a vida de Laércio Belarmino da Silveira após seu veículo colidir frontalmente com um caminhão. O incidente ocorreu no local da batida, resultando na morte imediata de Laércio. Detalhes completos sobre o acidente estão disponíveis com Edinei Wassoaski. Saiba mais sobre este triste acontecimento que chocou a região.

