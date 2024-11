Acidente fatal entre moto e caminhão interrompe trânsito na Via Expressa, em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 11h06 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h23 ) twitter

Um grave acidente ocorrido na Via Expressa, em Florianópolis, resultou em mais uma morte no trânsito da capital. A colisão entre uma moto e um caminhão interrompeu o fluxo de veículos na região, gerando grande congestionamento. A repórter Daniela Ceccon traz os detalhes da ocorrência, com novas informações e depoimentos dos envolvidos, sobre o que causou o acidente e os esforços de resgate. As autoridades continuam investigando as causas dessa tragédia, enquanto o trânsito segue com dificuldades na área.

