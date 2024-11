Acidente com morte é registrado na Serra da Dona Francisca Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 09h05 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h18 ) twitter

Na noite desta terça-feira, 15 de outubro, um acidente com morte foi registrado na Serra Dona Francisca, em Joinville. A ocorrência chamou a atenção da população local e mobilizou as autoridades. A repórter Isabela Corrê traz as primeiras informações sobre o trágico acontecimento. As causas do acidente estão sendo investigadas, e a identificação da vítima ainda não foi divulgada. A Serra Dona Francisca é conhecida por sua beleza natural, mas também por suas curvas perigosas, o que torna um local de riscos para motoristas. Acompanhe as atualizações sobre esse caso lamentável e as orientações das autoridades para garantir a segurança nas estradas.

