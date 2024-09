Acidente com lancha turística deixa dois mortos no Rio Grande do Norte Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h07 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um acidente envolvendo uma lancha ocorreu na cidade de Rio do Fogo, no estado do Rio Grande do Norte. A embarcação transportava 15 passageiros e dois tripulantes para observação da vida marinha e estava a cerca de 1 quilômetro da costa quando o incidente aconteceu. Pescadores e banhistas que estavam nas proximidades auxiliaram no resgate das vítimas até a chegada dos bombeiros. Duas mulheres foram levadas para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Uma criança foi internada com estado de saúde considerado não grave. As causas do acidente estão sob investigação.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.