Acampamento Farroupilha: Agricultura Familiar estreia no Parque Harmonia Aclr|Do canal Record RS no YouTube 11/09/2024 - 11h14 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h46 ) ‌



A Agricultura Familiar, sucesso total na Expointer, estreia este ano no Acampamento Farroupilha. O espaço reúne o melhor da culinária e do artesanato feitos no estado.

