A história por trás da prisão na BR-101: drogas escondidas em panela de pressão
31/10/2024 - 15h20 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h44 )

A Tribuna do Povo traz uma atualização sobre a prisão de uma mulher na BR-101 em Joinville, onde foram encontradas maconha, skunk e haxixe, este último escondido de forma inusitada dentro de uma panela de pressão. Nossa equipe conversou com a Polícia Rodoviária Federal, que detalhou a operação e os desafios enfrentados no combate ao tráfico de drogas. Acompanhe a reportagem para entender melhor a situação e a estratégia utilizada pelos criminosos para ocultar as substâncias.

