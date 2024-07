8º Festival Nacional de Teatro abre inscrições para espetáculos, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 16/07/2024 - 09h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h44 ) ‌



Estão abertas até dia 19 de julho as inscrições para grupos de teatro que querem se apresentar no 8º Festival Nacional de Teatro de Ribeirão Preto. O festival vai de 16 de agosto a 1º de setembro, e o público poderá acompanhar as apresentações de graça.

*Reportagem exibida em 15/07/2024.

