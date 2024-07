36 toneladas de peixes mortos são retiradas do rio Piracicaba Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/07/2024 - 23h30 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h07 ) ‌



A Defesa Civil do Estado de São Paulo começou o trabalho de retirada de toneladas de peixes mortos no rio Piracicaba. Até o momento 36 toneladas já foram removidas. O governo multou em R$ 18 milhões uma usina que despejou de maneira irregular material orgânico no rio. A Usina São José tem licença para operar e disse que colabora com a investigação, mas não recebeu evidências que demonstrem relação entre a operação e a morte dos peixes.

