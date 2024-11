20ª ExpoBrahman: exposição da raça Brahman recebe número recorde de animais no parque Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/10/2024 - 07h14 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Parque Fernando Costa, em Uberaba, sedia até domingo o Julgamento Brahman, parte da 20ª Exposição Internacional da Raça Brahman, a ExpoBrahman. O evento, que se destaca no calendário agropecuário brasileiro, registrou um número recorde de animais inscritos, reunindo exemplares de diversos estados do país. Essa edição, que celebra a genética e a qualidade da raça, promete ser uma vitrine das melhores criações do Brasil.

Além da ExpoBrahman, a sede da ABCZ também recebe a ExpoInel, a maior exposição brasileira da raça Nelore. Essa combinação de eventos oferece aos visitantes uma oportunidade única de conferir o que há de melhor na pecuária brasileira, com destaque para a troca de experiências entre criadores e especialistas do setor. A ExpoBrahman, com sua tradição e relevância, continua a ser um marco para o desenvolvimento da raça e da agropecuária nacional.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=t3RqFt9lj-o

👉 https://www.youtube.com/watch?v=K4kHo7OqqQA

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=u41qMD4Rp40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #agro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.