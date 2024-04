Tudo do R7 |Do R7

RECORD promove inovação digital e migra portal R7.com para a plataforma Arc XP A emissora passa a contar com o moderno gerenciamento de conteúdo do sistema que alimenta milhares de sites, em mais de 25 países

A inovação conta com tecnologia internacional de plataformas digitais (RECORD/Edu Moraes)

A RECORD acaba de migrar seu ecossistema de sites, incluindo o portal R7.com, para a plataforma Arc XP, sistema líder no gerenciamento digital em todo o mundo.

A parceria da emissora com a Arc XP tem como principais objetivos democratizar um conteúdo de alta qualidade e servir como um laboratório de inovação digital através do R7.com, um dos principais portais de notícias e entretenimento do país, além da rede de publicidade ACLR e do PlayPlus.

“O ecossistema de conteúdo do R7.com se expande a cada dia e atende aos mais diversos públicos. Com o Arc XP temos acesso às mais recentes inovações e melhores práticas utilizadas pelos principais produtores de conteúdo em todo o mundo. Isso nos ajuda a acompanhar as demandas, tanto do nosso público, quanto dos nossos próprios produtores de conteúdo”, analisa Dado Lancellotti, Diretor Executivo de Multiplataforma da RECORD. “Esperamos ter a Arc XP ao nosso lado enquanto continuamos a ser os pioneiros na inovação de conteúdo digital no Brasil”, completa ele.

Através desta parceria, a RECORD passa a ter acesso ao conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de conteúdo, experiência de site e assinaturas baseadas em SaaS. Com a nova plataforma adotada, o R7.com suportará a publicação de milhares de novos conteúdos por mês para os quase 75 milhões de visitantes.

Com a Arc XP, a área digital da RECORD terá uma série de benefícios, como o aumento da produtividade de conteúdo, fornecendo aos profissionais um conjunto de ferramentas completo e fácil de usar, além de recursos alimentados pela IA, o que acelera a eficiência do trabalho.

A plataforma também oferece uma experiência melhor aos visitantes do R7.com, com desempenho e pesquisas otimizadas, riqueza audiovisual do conteúdo, com vídeos, áudios, infográficos e animações. E ainda disponibiliza recursos para que as equipes de desenvolvimento do site possam se dedicar mais à transformação e inovação.

“A Arc XP oferece a plataforma e um ecossistema de ferramentas mais abrangentes para ajudar os produtores de conteúdo a dimensionar a produção de alta qualidade e se adaptar às tendências de público em constante evolução”, diz Matt Monahan, presidente da Arc XP. O executivo ainda explica que a Arc XP tem um histórico positivo de ajudar algumas das marcas mais reconhecidas do mundo a preparar, e transformar, seus negócios para o futuro. “Estamos entusiasmados com a parceria com a RECORD à medida que eles inovam e evoluem.”

Sobre a RECORD

A RECORD tem uma história de 70 anos de programação diversificada, produzindo mais de 14 horas de jornalismo diário, e mais de 100 horas de conteúdo ao vivo por semana, além de programas de entretenimento, reality shows e novelas. O canal atinge 98% do território nacional, com um total de 108 emissoras. Seu alcance se estende além das fronteiras do Brasil para mais de 150 países através de seus canais ao redor do mundo. Desde 2007, a RECORD expandiu seus negócios com a criação de novas empresas, como a RECORD NEWS, canal de notícias com maior número de telespectadores do país. Em 2009, foi lançado o R7.com, hoje um dos principais portais de conteúdo mainstream do Brasil. E, em 2018, estreou o PlayPlus, serviço de streaming da emissora. A RECORD também controla a Record Entretenimento, responsável pelo licenciamento da marca, entre muitas outras atividades.

Sobre Arc XP

Arc XP é a plataforma de conteúdo criada para potencializar narrativas sofisticadas e distribuição de conteúdo em marcas com grandes histórias para contar. O ecossistema integrado de ferramentas específicas oferece maior velocidade de conteúdo, as melhores experiências de site e uma plataforma moderna de software como serviço que capacita os clientes a priorizar a inovação e o crescimento em qualquer escala. Originalmente desenvolvido para o The Washington Post, hoje, a Arc XP conta com a confiança de marcas de mídia e empresariais em todo o mundo – alimentando milhares de sites em mais de 25 países. Saiba mais em arcxp.com.