Anitta é a artista brasileira que mais se destacou em 2017

Anitta: poderosa aos 24 anos Anitta: poderosa aos 24 anos

Em 2017, Anitta superou as expectativas. A cantora foi notícia praticamente o ano todo, se tornando assim, o maior nome do pop nacional.

Gerenciando a própria carreira, a estrela de 24 anos usou estratégias certeiras para causar impacto no mercado musical. E deu certo: ela bombou nas redes sociais e plataformas digitais.

Em pesquisa divulgada, em junho, pela revista Billboard, Anitta ficou entre as 50 artistas mais influentes da internet. E, em outubro, a cantora se tornou a brasileira com mais fãs no Instagram, deixando para trás a poderosa Bruna Marquezine. Atualmente, a funkeira tem 24,2 milhões de seguidores.

Somente o hit Paradinha contabilizou mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Em dezembro, o mesmo canal de vídeos disponibilizou uma lista na qual Anitta aparece em quatro dos clipes mais vistos do ano no Brasil. Um deles é a paródia Curtidinha, ao lado do youtuber Felipe Neto.

Já a canção Downtown fez com que Anitta se tornasse a primeira brasileira a bater mais de um milhão de streamings em um só dia no Spotify.

Anitta gravou clipe com DJ Alesso na Amazônia Anitta gravou clipe com DJ Alesso na Amazônia

Sem tirar o olho do Brasil, a cantora também promoveu ótimas investidas no exterior. Entre os destaques gringos, está a aparição de Anitta, ao lado da australiana Iggy Azalea, no programa do americano Jimmy Fallon.

DJ Marlboro, um dos percussores do funk carioca, disse ao R7 que Anitta representa uma conquista importante.

— Eu acredito que ela será um marco, porque vai levar a atual música brasileira ao reconhecimento internacional, assim como aconteceu com a bossa nova. É uma artista completa! Ela tem visão e é ambiciosa o bastante para conquistar o mundo. Anitta ainda tem uma longa estrada pela frente, mas ela percorrerá esse caminho sabiamente e com merecimento.

Lexa também elogia a artista.

— Na época que eu comecei, o funk era dominado por homens. Foi a Anitta que deu uma reviravolta nisso. O sucesso do Show das Poderosas (2013) foi muito importante para nós cantoras, porque trouxe esse empoderamento das mulheres.

Relembre os principais fatos que marcaram Anitta em 2017:

Carreira internacional

Anitta investiu pesado em uma desejada carreira gringa que, tudo indica, ainda terá continuação em 2018. A funkeira apareceu no programa americano The Tonight Show (de Jimmy Fallon), fez parcerias com gringos e lançou uma versão em espanhol de Paradinha. Dessa forma, a carioca chegou até a ser comparada com Beyoncé pela revista mexicana Tu en Línea. Em agosto, o site da revista Billboard ainda informou que Anitta assinou contrato com o escritório americano Shots Studios, que tem como investidores nomes como Justin Bieber e Floyd Mayweather. A parceria seria uma forma dela lançar seu primeiro CD em inglês.

Participações especiais e parcerias

A cantora fez muitas parcerias em 2017. Entre gringos, estão participações ao lado do colombiano J Balvin, da rapper australiana Iggy Azalea, com o trio de Djs Major Lazer e o produtor americano Poo Bear. Ela também chamou atenção recentemente ao gravar um clipe na Amazônia, com o DJ sueco Alesso(Is That For Me). Já no Brasil, Anitta foi responsável por bombar o fenômeno Pabblo Vittar através do clipe Sua Cara. Cheia de fôlego, a funkeira ainda realizou trabalhos ao lado de Nego do Borel, Wesley Safadão e da dupla Simone e Simaria.

Contra o preconceito

Para o R7, DJ Marlboro disse que Anitta ajuda a quebrar os paradigmas da música. Afinal de contas, o funk ainda sofre muito preconceito no País.

— Muita gente usa a categorização de gêneros como barreiras entre estilos musicais. Mas o que significa ao pé da letra MPB? Porque a atual música brasileira mais popular é o funk! Então, temos que rever nossas classificações, além de reconhecer e valorizar nossos clássicos. É bom atualizar denominações momentâneas, porque o que hoje é underground, como o funk foi um dia, amanhã pode ser a nova MPB. A Anitta representa nosso som em suas origens e faz parte da nova geração. Porém, ela ainda pode percorrer outros estilos sem o menor pudor. Acho que todo artista tem o direito de testar, renovar e reinventar. Vamos parar de se limitar com denominações.

Percussor do funk carioca, DJ Marlboro é fã de Anitta Percussor do funk carioca, DJ Marlboro é fã de Anitta

Check Mate

Em setembro, Anitta deu o que falar ao anunciar o projeto Check Mate. A ideia consistiu em lançar uma música por mês, até dezembro. Vai, Malandra é o último hit do cronograma musical.

Anitta criou polêmica ao trabalhar com o fotógrafo Terry Richardson Anitta criou polêmica ao trabalhar com o fotógrafo Terry Richardson

Polêmica em Vai, Malandra

No final de agosto, Anitta registrou o clipe Vai, Malandra, com a direção do fotógrafo Terry Richardson. As gravações chamaram a atenção na internet, com a cantora de biquíni de fita isolante no morro do Vidigal, no Rio. Porém, a produção também foi cercada de polêmicas, pois o diretor americano é acusado por modelos de assédio e foi banido de grandes publicações de moda internacionais. Mesmo assim, Anitta manteve o compromisso e lançou o vídeo em dezembro. Ela havia comentado o assunto em um comunicado.

— Esse não é um trabalho de uma pessoa só. Manterei minha promessa aos moradores do Vidigal e aos meus fãs lançando o clipe de Vai Malandra em dezembro deste ano. Mostrando um pouco das minhas origens e mais sobre o funk carioca, do qual me orgulho muito de ser representante.

Bossa nova em inglês

E não foi só no rebolado do funk que Anitta lacrou. Em setembro, ela mostrou que também pode cantar bossa nova em Will I See You. A sua primeira canção em inglês foi um projeto com o produtor americano Poo Bear.

Hino nacional

No dia 12 de novembro, Anitta foi a responsável por abrir o Grande Prêmio de Fórmula 1, cantando o hino nacional brasileiro. Porém, ela fez uma versão alternativa da música e causou polêmica nas redes, onde vários internautas a acusaram de esquecer a letra. O que aconteceu, na verdade, foi a necessidade de reduzir o tempo do hino.

Rainha das redes sociais

Em pesquisa divulgada, em junho, pela revista Billboard, Anitta ficou entre as 50 artistas mais influentes da internet. E, em outubro, a cantora se tornou a brasileira com mais fãs no Instagram, deixando para trás a poderosa Bruna Marquezine. Atualmente, ela tem 24,2 milhões de seguidores.

Bombando nas plataformas digitais

Anitta foi a única artista a colocar três músicas entre as dez mais tocadas no YouTube no Brasil em 2017. Só Paradinha contabilizou mais de 200 milhões de visualizações na plataforma de vídeos. Já Sua Cara, com Major Lazer e Pabllo Vittar, teve a melhor estreia no YouTube desde Hello, de Adele, em 2015, com mais de 20 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Além disso, com Downtown, Anitta se tornou a primeira brasileira a bater mais de um milhão de streamings em um só dia no Spotify.

Rindo de si mesma

Além da música, Anitta ainda atacou de comediante ao lado de Felipe Neto. A paródia Curtidinha (Paradinha), com o YouTuber, também foi um dos vídeos mais vistos do ano.

Cinema

A funkeira também fez aparições no cinema gringo. Gravado em Los Angeles (EUA), o filme Breaking Through conta com a presença de Bruna Marquezine, Sophia Aguiar e Anitta, que faz ela mesma. O longa está disponível na Netflix.

Casamento

Em novembro, Anitta assinou um contrato de união estável com o empresário Thiago Magalhães, em um cartório do Rio de Janeiro. No canal do Youtube Põe na Roda, ela disse que não quis fazer uma grande festa de casamento porque é reservada com a vida íntima. Na verdade, é raro até encontrar posts dela sobre sua vida pessoal.

Anitta casou com o empresário Thiago Magalhães Anitta casou com o empresário Thiago Magalhães

Mulher do ano

Em novembro, a revista GQ anunciou sua lista de personalidades de 2017. Estão lá todas as categorias, sendo que uma delas é a de Mulher do Ano, que foi vencida por Anitta. A funkeira falou sobre o prêmio à publicação.

— Quando soube que seria eleita a Mulher do Ano da GQ parei para recapitular tudo que fiz em 2017 e só assim me dei conta de quanta coisa aconteceu. Espero que 2018 seja ainda melhor, como todos os anos vêm se superando.

O futuro

Para fechar o ano com chave de ouro, Anitta se apresenta na famosa festa de Réveillon, em Copacabana, no Rio de Janeiro. E tudo indica que, em 2018, virão um novo CD e novas parcerias internacionais. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, em novembro, a estrela deu uma pista.

— Bastante gente lá fora está me procurando. Nomes grandes. Como não são trabalhos meus, não posso divulgar nada. Tem que ter planejamento, não dá para sair gravando com 500 pessoas. Conforme me convidam, vejo se vai ser bom para mim, para a pessoa e se é a hora certa.