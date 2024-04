Tudo do R7 |Do R7

Wagner Moura diverte fãs brasileiros ao ensinar samba em programa norte-americano Ator está em cartaz com o filme ‘Guerra Civil’ e participou do ‘The Talk’ para divulgar seu mais novo trabalho no cinema

Wagner Moura ensina apresentadores americanos a sambarem (Reprodução/Instagram)

Wagner Moura está em cartaz com o filme americano ‘Guerra Civil’ e participou do programa ‘The Talk’ para divulgar seu mais novo trabalho no cinema.

Durante a entrevista, o ator brasileirou ensinou os apresentadores do programa norte-americano a sambarem e ainda explicou a diferença entre o ritmo na Bahia e no Rio de Janeiro.

O vídeo foi publicado pelo perfil oficial do ‘The Talk’ no Instagram e Moura recebeu muitos elogios dos fãs brasileiros: “Esse homem é um patrimônio histórico do Brasil”, brincou uma fã. “O melhor que temos”, disse outra. “Esse sabe sambar”, comentou mais uma.

