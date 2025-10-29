Como escolher o melhor ar-condicionado para o seu ambiente Tamanho, nível de ruído, preço, entre outras coisas, são elementos importantes e que fazem a diferença

Ar-condicionado oferece praticidade e conforto durante o uso

Com a alta das temperaturas e a chegada do verão, é preciso pensar em alternativas para deixar sua casa mais refrescante. Para você ter um conforto maior, a solução pode ser a compra de um ar-condicionado.

Mas, na hora de adquirir o aparelho, muitas dúvidas podem surgir. Como não se trata de um equipamento barato, ele deve ser visto como um investimento no bem-estar da família.

E, para que tudo corra bem, é preciso ter em mente que esse produto demanda uma instalação especializada, além de uma avaliação do local onde se pretende colocá-lo e da realização de um cálculo para conhecer a potência de refrigeração mais adequada para esse ambiente.

São muitas características a serem analisadas, além da capacidade ou da potência de refrigeração, que é medida em BTU (British Thermal Unit; em português, unidade térmica britânica). Tamanho, nível de ruído, preço, entre outras coisas, são elementos importantes e que fazem a diferença.

Por exemplo, um ambiente maior precisa de um ar-condicionado mais potente (potência medida em BTU), de maneira geral. Segundo a Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), o cálculo para determinar o dimensionamento correto é:

• 600 BTUs/h para cada m²;

• 800 BTUs/h para cada frequentador do ambiente;

• 800 BTUs/h para cada objeto eletrônico.

Portanto, um quarto com 12 m² (600 x 12), frequentado por duas pessoas (800 x 2) e com dois aparelhos eletrônicos (800 x 2) precisa de um ar-condicionado de 10.400 BTU/h. Nesse caso, o consumidor pode optar por uma opção de 10.000 BTUs/h, por exemplo. Existem aparelhos de 7500 BTUs, 9000 BTUs, 12000 BTUs, 18000 BTUs, 22000 BTUs, 24000 BTUs, 30000 BTUs, entre outros.

Para quem mora em apartamento, há algumas etapas a mais: primeiramente, é preciso verificar se o prédio permite a instalação de ar-condicionado e qual modelo.

O que é preciso levar em consideração na hora de decidir qual aparelho comprar?

• Características físicas do ambiente — a que fim se dedica o local

• Quantidade de ambientes a serem climatizados

• Características técnicas do local — exposição ao sol, quantidade de pessoas no ambiente, tipo de iluminação, uso de outros tipos de equipamento eletroeletrônico

• Locais para a instalação de acordo com a arquitetura, a infraestrutura elétrica e o design planejados para o ambiente

• Renovação do ar ambiente

• Recomenda-se sempre a consulta a um profissional qualificado, que, caso seja necessário, utilizará softwares para simular a condição ideal do ambiente para seu correto dimensionamento

Características

Segundo a Proteste, cada tipo de ar-condicionado possui características que atendem a uma certa necessidade. Os modelos são os portáteis, split, janela, inverter, entre outros.

Portátil

É adequado para quem não quer fazer grandes modificações estruturais. É um modelo que não precisa da alteração da fachada para sua instalação e pode ser levado de um cômodo a outro. No entanto, os portáteis são pesados e não servem para ambientes muito grandes, sendo essas algumas de suas desvantagens. Além disso, o modelo precisa ser acoplado ao espaço externo para realizar a troca de ar, que pode ser feito por um tubo. Outra característica é que ele acumula água internamente, por isso, o seu reservatório precisa ser esvaziado de tempos em tempos.

Split

A principal característica desse modelo é a redução de ruído, já que o seu compressor é colocado do lado de fora. Contudo, esse item deve ser instalado por uma assistência técnica especializada, sendo esse um custo adicional. Sem mencionar que o modelo também está entre os mais caros no mercado.

Janela

Deve ser instalado em uma janela ou em uma parede próxima. Nesse caso, a principal desvantagem é o ruído, e a vantagem é o custo mais acessível, já que se trata de uma opção mais barata.

