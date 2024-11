Reportagem da NDTV é finalista no Prêmio Sebrae de Jornalismo em Brasília Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/11/2024 - 20h16 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A reportagem da NDTV é finalista no prestigiado Prêmio Sebrae de Jornalismo, que acontece nesta quinta-feira, 28 de novembro, em Brasília. O evento, que reconhece as melhores reportagens do ano no Brasil, está reunindo profissionais e equipes da imprensa em uma noite de grandes premiações. Acompanhe ao vivo os detalhes e as expectativas para essa noite de celebração do jornalismo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.