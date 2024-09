Polícia procura donos de clínica de reabilitação clandestina onde um paciente morreu após tortura Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 31/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A polícia civil faz buscas para localizar os donos de uma clínica de reabilitação clandestina em São Paulo. Segundo as investigações, Cléber e Terezinha têm envolvimento na morte de Jarmo, de 55 anos, o paciente que foi torturado e obrigado a tomar um coquetel com 11 medicamentos psiquiátricos. Na época do crime, um funcionário foi preso. Cléber, que é um dos donos da clínica, chegou a dar uma entrevista para nossa equipa afirmando que não sabia das agressões. Nesta terça (27), a polícia foi até duas moradas em São Paulo, mas o casal não foi localizado.

#recordeuropa #cidadealerta #tortura

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.