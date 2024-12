Homem sobrevive a tentativa de homicídio com cinco tiros na cabeça em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/12/2024 - 14h33 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h31 ) twitter

Um homem foi baleado com cinco disparos na cabeça no bairro Ribeiro de Abreu, na região nordeste de BH. A motivação do crime seria um acerto de contas por dívida de drogas. Um dos suspeitos acabou preso, mas a vítima também vai para a cadeia por um mandado de prisão em aberto. O suspeito que foi preso confessou para polícia que ele e mais dois comparsas teriam recebido ordens do líder do tráfico na área para agir.

